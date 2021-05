Valentin dopo Francesca Tocca ha un flirt con un’altra ballerina di Amici?

Valentin Alexandru Dumitri avrebbe ritrovato la sua tranquillità emotiva dopo la fine della storia con Francesca Tocca. L’ex ballerino di Amici 19 ha postato nelle passate ore una Storia insieme ad un’altra ex protagonista del talent show di Maria De Filippi, Talisa Ravagnani, la giovane che durante il serale era fidanzata con il danzatore Javier Rojas.

Valentin dopo Francesca Tocca: Talisa nel suo cuore?

I due ex allievi di Amici, Valentin e Talisa a quanto pare avrebbero un’amicizia “speciale” che potrebbe andare ben oltre. A far nascere i dubbi tra i fan dei due giovani, uno scatto postato su Instagram in cui entrambi sono immortalati in una posa piuttosto intima.

Nella foto, il ballerino abbraccia la ragazza in un modo che lascerebbe intendere qualcosa in più di una semplice amicizia.

Talisa avrebbe raggiunto Valentin in Liguria, dove vive e dove si è consumata un anno fa la storia con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro.

Dopo pochi mesi però, quella relazione fu destinata a concludersi e nell’agosto 2020 si lasciarono definitivamente. Adesso per Valentin è arrivato il momento di nuove emozioni?