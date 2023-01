Aereo di avvertimento per Oriana e urla fuori dal Grande Fratello Vip contro Luca Onestini. Dopo la campagna d’odio ricevuta da Nikita Pelizon, i fan stanno cercando di farsi sentire per altre “vie”, compresi i messaggi dal cielo per farli leggere dai concorrenti.

Urla fuori dal GF Vip contro Onestini: “Sei un pezzo di merd*”, poi l’offesa a Nikita

“Ori, fidati solo di Dani. Luca, We See” recita lo striscione che sorvola sulla Casa del Grande Fratello Vip. Dal canto suo la Marzoli, dopo aver apprezzato l’aereo, ha risposto:

Grazie, però continuo a volere bene al mio amico!

Successivamente Onestini si è sfogato, tirando in ballo (sempre) Nikita:

È lei che ha cambiato le carte in tavola. C’è sempre un tentativo di cambiare la verità e di santificare le persone. La mia pazienza ha un limite. Come faccio a fare un discorso serio con una che si inventa le cose? Ci vuole un testimone oculare.

Poi le urla dietro le mura: “Luca sei un pezzo di merd*”, con tanto di reazione:

hanno urlato “fakestini pezzo di m3rda” e contro oriana ed ora lui è in versione vittima 🤡 poi c’è chi qui sopra si era inventato urlassero contro Nikita, vabbè#gfvip #nikiters pic.twitter.com/UkmiVOuQTs — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 13, 2023

Onestini, confrontandosi con Oriana, ha definito Nikita: “parassita umano”.

Da un lato un uomo che appella una donna in questo modo orribile e da un altro perfetti sconosciuti che lo apostrofano come un “pezzo di merd*”: volete il mio parere? Atteggiamenti e frasi inopportune in entrambi i casi.