Uomini e Donne, prime segnalazioni sul tronista Federico Dainese? “Sta vedendo ex dama del trono over”

La nuova stagione di Uomini e Donne non è ancora iniziata eppure sono partite le prime segnalazioni sui protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Nella giornata di ieri si sono concluse le prime due registrazioni del programma nel corso delle quali sono stati presentati i quattro nuovi tronisti.

Uomini e Donne, prime segnalazioni sul tronista Federico Dainese

Dopo aver conosciuto qualcosa in più sulle due ragazze che siederanno sulla poltrona del trono classico di Uomini e Donne nel ruolo di troniste, ieri è stato il turno dei due tronisti. Stesso nome e stesso passato da corteggiatori di Uomini e Donne: Federico Dainese, già sceso per Veronica Rimondi e Federico N. che in passato ha corteggiato Sophie Codegoni.

Tuttavia, come dicevamo, neppure il tempo di partire con la messa in onda del programma che già sono iniziate le segnalazioni, svelate dai due esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza.

A quanto pare, stando ad alcune “prove” mostrate ai due influencer, Federico starebbe sentendo (e vedendo) una ex dama del trono over del programma. Scrive in merito Venza:

Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del trono Over. Sarà un altro caso umano!

A fargli eco è Deianira, che è apparsa incredula: