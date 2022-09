Dopo la presentazione delle nuove troniste, spazio oggi per i nuovi tronisti che faranno parte del parterre del trono classico di Uomini e Donne in partenza dal prossimo 19 settembre.

Federico D. e Federico N., nuovi tronisti di Uomini e Donne

Apriamo le danze con Federico D. che ha 25 anni e viene da Genova dove lavora come odontotecnico da cinque anni nello studio di suo padre, con lui particolarmente severo:

Mio padre è molto severo sul lavoro. Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa. Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma.

Federico D. svela anche cosa cerca in una donna:

Con le donne non mi reputo un ragazzo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato. Se mi piace una persona dò tutto. Spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE.

Successivamente ecco anche il nuovo tronista Federico N.:

La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni, vengo da Roma e sono un ingegnere aeronautico. È un lavoro di grande responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire in nottata inoltrata. La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e dalle mie due sorelle più piccole. Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo, è una forza della natura. Io e mia sorella abbiamo un rapporto magico, viviamo in simbiosi. Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà”. Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia.

E per quanto riguarda la sua ragazza ideale, svela:

Sono una persona esigente. Ho un lato del carattere che è un po’ fumantino, tendo a sbroccare. Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità, che sappia cosa vuole nella vita, per lei devo rappresentare un valore aggiunto. Una donna che possa starmi vicino, che sia presente con me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Il mio sogno è quella di costruire una famiglia da giovane.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE.