Il triangolo al Grande Fratello Vip lo avevate considerato? Giaele De Donà potrebbe essere interessata a Luca Onestini dopo aver perso l’attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. Questo “intreccio” potrebbe creare del malcontento nel cuore di Nikita Pelizon (fresca di “palo” dall’ex tronista).

Triangolo al GF Vip? Giaele vicina ad Onestini mette da parte Antonino

Secondo le mie superstar di Twitter, Giaele si starebbe avvicinando molto a Luca Onestini. L’ex fidanzato di Soleil Sorge, proprio in queste ore ha precisato a Nikita come stanno le cose tra di loro, mettendo dei “paletti” e parlando solo di amicizia.

Giaele, interrogata da Alberto, si è detta “interessata” a Luca, ma ha aggiunto:

Per adesso non c’è niente. No… perché? Sì, però no… è già preso quindi direi che un altro triangolo no.

Alberto che parla di Onestini con Giaele: Potrebbe interessarti?

Giaele: Sì, però no… c’era già… è già preso… quindi direi che un altro triangolo no#Gfvippic.twitter.com/9ghHX7qovA — Paola. (@Iperborea_) November 30, 2022

Nel frattempo Luca stanotte ha sognato Giaele.

La De Donà, proprio in queste ore si è confidata anche con Micol, dispiaciuta per Nikita:

Oggi quando lui si avvicinava io cercavo di… magari le può dare fastidio ed evito il più possibile. Magari lei la vede in un altro modo e non vorrei mai… mi metto al suo posto. Oggi non sapevo nemmeno come comportarmi.