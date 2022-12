Tempo di confronti e chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo, Nikita Pelizon si è voluta confrontare con Luca Onestini, dopo alcuni atteggiamenti particolarmente confusi che forse l’hanno destabilizzata.

Luca Onestini prende una decisione: ecco cosa cerca da Nikita

“A me non serve proprio niente… ma partendo da questo presupposto non capisco i tuoi atteggiamenti. Se mi fai la battutina sul bacio che c’è stato, i massaggi…”, esordisce Nikita e poi aggiunge:

Hai detto tante volte che non ti piace Luciano.

Di contro, Onestini ha messo le cose in chiaro:

Di cosa hai bisogno tu, Nikita? Ti ho detto tutto quello che penso. Ovvio che posso scherzare e c’è dell’ironia. E’ un gioco… è brutto? Ti dà fastidio? Se io ti dico che hai perso dei punti è seria una cosa così? Ovvio che ti prendo in giro e scherzo. Per me non si perdono punti. Se vuoi fare un massaggio a qualcuno e delle tisane puoi farlo, per me sei un’amica.

Luca Onestini successivamente si è confrontato anche con Micol e la Incorvaia gli ha chiesto un favore:

Una cosa ti chiedo Luca, appena avrai le idee chiare che questa cosa non può andare avanti, voglio che lo palesi subito a Nikita perché lei si vede che è più avanti e ci rimarrebbe male.