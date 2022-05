Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme da un anno. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, il conduttore ha incontrato il ballerino di Amici e tra di loro è stato un vero colpo di fulmine.

Come ci siamo conosciuti io e Tommaso? – ha confidato Zorzi al GF Vip Party – Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la casa, quindi non ho mai visto il programma. Poi quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria e lei nel suo ufficio ha vari televisori con tutte le telecamere della casa di Amici e mi ha fatto vedere questo ragazzo. Quando è uscito gli ho scritto e ci siamo visti e il resto è storia.

Tommaso Stanzani, invece, ospite di Silvia Toffanin ha parlato della convivenza con Zorzi:

L’amore va tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati. Adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro. Gli ho detto anche una cosa un po’ da sfigatino. Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene.