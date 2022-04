Tommaso Stanzani, intervistato ai microfoni di Whoopsee.it, ha raccontato un retroscena in merito ad una lite avuta con Tommaso Zorzi. La piccola crisi, per merito del suo epico racconto, si è trasformata in un episodio tragicomico.

Tommaso Stanzani, crisi avuta con Zorzi: “Ho lanciato le sue scarpe…”

Di ricordi belli ne ho davvero molti con Tommaso, scontato da dire ma è la verità. In realtà abbiamo pure avuto una crisi, ma semplicemente perché io sono geloso, ma non geloso di cosa fai. Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto che per lui non era niente e per me invece era tanto.

Tommaso Stanzani ha raccontato cosa ha fatto in quel momento:

Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo.

Tommaso Stanzani durante l’intervista ha perfino imitato (in maniera perfetta) il suo fidanzato.

Ecco il VIDEO.