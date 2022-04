Tommaso Stanzani, ospite di Casa Chi, ha raccontato il suo percorso artistico: dal pattinaggio, alla danza fino alla musica. “Se ho qualche altro sogno? Vorrei ricominciare a prendere lezioni di pianoforte”.

L’ex ballerino di Amici ha svelato che sta continuando a scrivere altre canzoni dopo “Origami”: “Ho in mente un po’ di cose”. Tommaso Stanzani verso novembre/dicembre ha cambiato città (trasferendosi a Milano) e non l’ha vissuta subito bene:

Ero entrato in un loop e mi ha aiutato Tommy, il mio fidanzato. Quello che dico nella canzone è proprio ciò che mi è successo. Poi a causa Covid mi ero fermato con il lavoro e non facevo nulla. Lui è stato il primo a cui ho detto di aver scritto una canzone e mi ha supportato tanto.

Poi il piccolo retroscena sul compleanno di Tommaso Zorzi:

Lui mi aveva chiesto di cantare al suo compleanno ma io non me la sentivo. Alla fine gli ho voluto fare questa sorpresa per me non c’era tutto il resto ma c’era solo lui a cui la dedicavo.

Tommaso Stanzani ha confermato scherzosamente di essere molto geloso:

Gira la voce che io sia super geloso ma in realtà non è vero. Se sono sicuro? Ehm…

L’ex ballerino di Amici 20 ha svelato anche cosa è successo dopo il post di Alessandra Celentano su Instagram di cui noi vi abbiamo parlato:

Ha ricondiviso un post del 2017 dove diceva che tutti i suoi allievi lavorano tutti in grandi compagnie. Ovviamente tutte le persone che vanno contro la Celentano hanno preso me come esempio perché io non faccio parte di una compagnia. Da lì mi hanno massacrato… io mi sono sempre presentato come ballerino che voleva ballare in televisione e fare cose più commerciali rispetto alle compagnie di danza.