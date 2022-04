In attesa della nuova puntata del serale di Amici 21, un post condiviso su Instagram dalla maestra Alessandro Celentano, ha scatenato alcuni hater ed è intervenuto pure Tommaso Stanzani, involontariamente tirato in ballo in rete.

Amici 21, un parere della Celentano fa intervenire Tommaso Stanzani

“Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire: “Sei un grande ballerino” per avere l’applauso del pubblico. Io invece, credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”, ha scritto la Celentano condividendo un post del 2018.

La maestra di danza è – probabilmente – molto delusa per l’eliminazione di Carola Puddu nel corso della puntata del serale di Amici 21 che andrà in onda oggi su Canale 5.

E se in rete molti si trovavano d’accordo con lei, altri hanno tirato in ballo l’eliminazione (ingiusta) che ha visto protagonista Tommaso Stanzani nel corso della precedente edizione.

Quando Stanzani ha dovuto lasciare il serale, i messaggi di disapprovazione contro questa decisione fioccavano a palate, inutile nasconderlo.

Proprio Tommaso è intervenuto in prima persona su Twitter, rispondendo (in maniera perfetta) ai commenti dei suoi detrattori che lo “accusano” di non sentire l’esigenza di voler fare il ballerino perché si sta dedicando anche ad altri progetti:

Quindi se ballo nell’ultima fila come contorno in una compagnia in automatico divento un grande ballerino? (Ovviamente è una provocazione a certi tweet che leggo). Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di cui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. Tra l’altro io mi sono presentato come ballerino modern che ha sempre detto di voler fare televisione.

Io credo che Tommaso non avrebbe dovuto nemmeno rispondere perché il suo talento è oggettivo (e chi dice il contrario mente sapendo di mentire).

Inoltre, dove sta scritto che un ballerino debba solamente ballare per il resto della vita? L’America ci insegna che un artista completo è in grado di ballare, cantare, recitare e presentare coltivando tutte queste velleità senza che nessuno gli rompa le scatole (anzi…).

Lorella Cuccarini vi dice niente? Talentuosa ballerina, ottima conduttrice, buona cantante e anche attrice di teatro e fiction.

E di Heather Parisi come mi dite? Raffaella Carrà? Sandra Mondaini? (Andatevi a vedere come danzava quella piccola grande donna). E Alessandra Martines invece? Tutte professioniste della danza che hanno fatto anche altro (e nessuno – giustamente – si è mai permesso di criticare).

Senza considerare proprio Alessandra Celentano che insegna danza, certo, ma lo fa in televisione e, per forza di cose, fa spettacolo.

La coerenza della rete… (questa sconosciuta).