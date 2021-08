Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, in giro per le Eolie augurano buon Ferragosto agli estimatori. Il giudice di Drag Race Italia, prima di buttarsi a capofitto nella sua nuova esperienza televisiva, ha voluto fare capolino online.

Tommaso Zorzi e Stanzani, ferragosto d’amore per la coppia

Dopo un po’ di giorni di silenzio, Tommaso Zorzi è tornato timidamente online per condividere alcune foto e qualche video in vacanza con il fidanzato:

Sto staccando un po’ ma voglio comunque condividere con voi un po’ di questi giorni a zonzo per le Eolie. Buon ferragosto, vi voglio bene!

Tra i commenti sotto al post risaltano quelli di Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci e i like di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Andrea Zelletta. Reazioni e “Mi piace” pure da Alessia Marcuzzi, Giulia De Lellis e Gianni Sperti.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno normalizzando l’amore ed i loro delicati momenti di intimità sono la cosa più bella che vedrete oggi.

Ma per forza, giusto la malvagia strega dell’ovest potrebbe rimanere insensibile alla bellezza e all’amore che trasmettono sti due doni del cielo ❤️ #tzvip https://t.co/K1NS7Zfmti

Ci si innamora così, trovando il punto,secondo noi,a nessuno rilevato. Ci si innamora da lontano senza conoscersi,da un angolo del divano in un inverno folle,o in un viaggio verso il mare come ora.Mentre gli altri dormono.

Molte volte mi innamoro di Tommaso.

E anche del #tzvip pic.twitter.com/QVxTFCspeK

— cristallo_sognante (@Unrequi51478358) August 15, 2021