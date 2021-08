Quando inizia Drag Race Italia? Tutto sullo show con Tommaso Zorzi

Si stanno scaldando i motori della prima edizione italiana di Drag Race: quando andrà in onda lo show con protagonista Tommaso Zorzi in giuria? Scopriamo tutte le informazioni.

Grazie ai colleghi di Blogo abbiamo scoperto che Drag Race Italia debutterà su Discovery+ dal prossimo novembre 2021.

Come si svilupperà lo show?

I tre giurati avranno anche il ruolo di conduttori del programma e si alterneranno con un giudice speciale che cambierà di puntata in puntata.

I tre giudici fissi del programma sono: Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini, così come anticipato in largo anticipo proprio dai colleghi di TVBlog.

Sempre i colleghi di Blogo hanno svelato anche il meccanismo di Drag Race Italia:

Il reality show è uno spin-off del format statunitense RuPaul’s Drag Race, conosciuto in Italia anche con il titolo America’s Next Drag Queen, andato in onda su FoxLife e reso disponibile anche su Netflix.

RuPaul’s Drag Race, format creato da RuPaul, la drag queen che, nel 1994, si esibì insieme ad Elton John al Festival di Sanremo, è stato lanciato nel 2009 e, fino ad ora, ha vinto 19 Emmy Awards. Il format è stato esportato con successo in tanti paesi del mondo come Regno Unito, Cile, Thailandia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Spagna.

Nel format, le drag queen concorrenti vengono giudicate per le loro performance e per loro doti di intrattenitrici, sfidandosi tra loro. Al termine di ogni episodio, una concorrente viene eliminata.

Nell’edizione italiana, l’ultima drag queen rimasta verrà incoronata Italia’s Next Drag Superstar e vincerà 30.000 euro, una fornitura di cosmetici per un anno e una corona e uno scettro di Fierce Drag Jewels.

Durante ogni puntata, verranno mostrate anche scene inedite e scene tratte dal backstage nell’intermezzo Untucked.

Il reality show è diviso in tre fasi, La Mini Sfida, La Sfida Principale e L’Eliminazione.