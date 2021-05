Tommaso Zorzi di nuovo single? Ieri l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha risposto ad Ilary Blasi lasciando intuire qualcosa. Dopo la “paparazzata” tra le pagine di Chi Magazine insieme a Lorenzo, il cuore dell’influencer è di nuovo libero?

Come ben sapete, alcune settimane fa tra le pagine di Chi Magazine è comparso un articolo a firma di Gabriele Parpiglia (anche autore di Tommaso Zorzi) che mostrava l’opinionista in giro per Milano in compagnia di tale Lorenzo.

Amicizia oppure amore? Alla domanda di Filippo Bisciglia: “Come va l’amore?”, proprio Zorzi aveva replicato: “Bene, grazie!”, lasciando intendere che con Lorenzo andasse tutto bene.

Ed invece ieri, quando Andrea Cerioli si è trovato di fronte alla possibilità di vedere la sua fidanzata (in realtà era solo il suo cartonato) oppure mangiare i biscotti, l’ex tronista ha, ovviamente, scelto il cuore.

Tommaso Zorzi dopo attimi di commozione, interrogato da Ilary Blasi ha risposto:

Io non avrei avuto un’altra scelta, solo i biscotti.

La storia con Lorenzo Campi è durata da Natale a Santo Stefano?

La paparazzata di Chi Magazine