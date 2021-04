Tommaso Zorzi “paparazzato” tra le pagine di Chi con tale Lorenzo, rampollo della Torino bene conosciuto per merito di una amica comune che aveva ritrovato in loro delle forti affinità.

L’articolo di Chi Magazine porta la firma di Gabriele Parpiglia (autore di Tommaso Zorzi) e racconta alcuni dettagli in più oltre l’agenda televisiva di cui tutti siamo ampiamente a conoscenza:

La storia tra Tommaso e Lorenzo, rampollo della Torino che conta, città dove vive e lavora, è nata grazie a Didi, amica in comune.

Lorenzo, con il quale “Chi” lo sorprende per le vie di Milano e con il quale non ha paura di mostrarsi felice. Prima c’erano solo messaggini e lunghe telefonate o incontri segreti trai due.

Nel frattempo Tommaso si prepara a registrare Il Punto Zeta con ospite sua madre (ci sarà anche Iva Zanicchi come anticipato nel backstage de L’Isola) e ieri ha registrato il Costanzo Show dove ha fatto un po’ di “karaoke” con Cristiano Malgioglio e all’amico Francesco Oppini.

(Credit foto: Alan Fiordelmondo)

Ho indagato… ebbene sì Tommy domenica era con Lorenzo, è per questo che non si fa sentire da 3 giorni😌 #tzvip@tommaso_zorzi non puoi più fuggire😂 pic.twitter.com/6bH29JNSEr

— giorgia (@TZ_68_GS_56) April 28, 2021