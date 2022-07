Tommaso Zorzi, in sacrosanta modalità “tolleranza zero”, ha pubblico un vomitevole insulto di una 34enne romana che si è erogata il diritto di scrivergli “froc*o” tramite i messaggi privati di Instagram. Stanco degli insulti di questo tipo, il conduttore di Tailor Made ha pubblicato il volto della donna.

Tommaso Zorzi, insulti omofobi da una donna incinta

La tizia in questione è una donna incinta che attraverso i commenti, scrive che sarebbe un problema a chi gli chiede se il figlio che porta in grembo fosse gay. Nel 2022 spero sempre di non leggere mai cose spregevoli di questo tipo ed invece, l’essere umano mi sorprende sempre (in negativo).

“Beatrice Fabbri, una donna incinta, che invece di dedicarsi all’amore per la creatura si dedica all’omofobia”, scrive Tommaso mostrando il volto dell’omofoba.

Tra le altre cose che mi danno il voltastomaco in questa faccenda? I follower di questa persona che, invece di diminuire, aumentano.

I commenti su Twitter

#tzvip

Ma credo che si commenti da sola pic.twitter.com/yPfKk7kahy — Liliana 🥕 (@Liliana61487166) July 27, 2022

Penso a come crescerà questo povero bimbo con una madre così 🤦🏻‍♀️ #tzvip pic.twitter.com/jNMFHcKqG1 — V💙☁️ (@Dreamer55124292) July 27, 2022