Tommaso Zorzi ha un flirt con un celebre nuotatore? Dopo aver smentito di avere una amicizia speciale con Gabriel Garko, nel corso di Ogni Mattina è uscita un’altra indiscrezione che lo vede protagonista.

Santo Pirrotta ha parlato di una possibile intesa con Alex Di Giorgio. Il nuotatore sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip proprio per “corteggiare” Tommaso Zorzi ma, alla fine, non è più riuscito a prenderne parte.

Nonostante questo, aveva speso belle parole nei confronti di Tommy. A riaprire il gossip ci ha pensato oggi il programma di Adriana Volpe:

Il vincitore del Grande Fratello Vip ora sta facendo tante cose in televisione, ma devi sapere che Alfonso Signorini mentre lui era in Casa gli aveva promesso una sorpresa. Aveva sbirciato un po’ l’Instagram di Tommaso e aveva visto che lui continuava a mettere like ad un nuotatore bellissimo, Alex Di Giorgio e lui lo voleva fare entrare nella Casa. Poi è slittato. Devi sapere che finalmente Tommaso e Alex sono riusciti a bersi il famoso bicchiere di vino. Si sono incontrati a Milano.

Come mai non hanno voluto testimoniare questo incontro, dato che posta tante storie nel corso della giornata? Vedremo se si scoprirà qualcosa nelle prossime settimane.