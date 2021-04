Tommaso Zorzi spiega perché non è presente sui social come un tempo – VIDEO

Inevitabilmente, con l’arrivo di un successo più importante, Tommaso Zorzi ha dovuto mettere da parte un po’ il mondo social che l’ha visto nascere. In queste ore, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto precisare il perché, con un lungo video per gli estimatori che troverete in apertura del nostro articolo.

Tommaso Zorzi spiega perché “snobba” i social

Volevo affrontare un tema che spesso leggo sui vari social e che mi riguarda, ovvero che da quando sono uscito dal Grande Fratello Vip non posto più come un tempo e alcune persone ci rimangono male. Avete ragione ma io in questo periodo, a parte gli impegni, dal punto di vista personale ho uno stress talmente forte e sto costruendo quello che sarà il resto della mia vita e non riesco a concentrarmi sui social. Ho paura che come faccio sbaglio, sono sotto pressione ed è molto difficile. Mi rendo conto che per questo alcune persone mi criticano ed hanno addirittura smesso di seguirmi e questo è l’altro lato della medaglia…

Tommaso Zorzi conclude:

Credo che sia una fase evolutiva e non una cosa definitiva. Devo concentrare le mie energie per altre cose e questo non significa che sacrificherò tutto il resto.

Io credo che appena le cose si placheranno un po’, Tommy tornerà sui social come un tempo, abbiate pazienza e rispettate i tempi.

Trovate il VIDEO di Zorzi in apertura.