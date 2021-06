Tommaso Zorzi è un personaggio che ho imparato a comprendere ed apprezzare con il tempo. Tommaso Stanzani, invece, avendo di fondo una dolcezza più spiccata, mi è praticamente arrivato subito ed ho amato il suo percorso ad Amici 20.

Inutile dire che insieme sono oggettivamente bellissimi e sembrano compensarsi alla perfezione. Tommaso Zorzi appare oggi più dolce. Della sua scorza un po’ acida si scorge anche una rara tenerezza che lo rende a tratti indifeso ma per questo – sicuramente – più alla “portata di tutti”.

Proprio per questo motivo, spesso si lascia andare a dediche pubbliche per il fidanzato, senza paura di mostrare la sua parte più vera e innamorata:

Queste le parole di Zorzi per Tommaso Stanzani. Nonostante la riservatezza e l’amore per la privacy, entrambi prendono il gossip nella maniera più opportuna.

E’ risaputo quanto Zorzi sia disponibile con paparazzi e giornalisti e, anche Stanzani, recentemente intervistato da SuperGuidaTV, ha dato una perfetta risposta sull’argomento:

Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso.