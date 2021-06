Tommaso Stanzani intervistato da SuperGuidaTV parla dell’insulto omofobo ricevuto mentre Tommaso Zorzi lo riprendeva nel dietro le quinte di Battiti Live (e la sua risposta è perfetta).

Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale.

Tommaso Stanzani svela che gli piacerebbe entrare a far parte del cast di Amici nel ruolo di professionista:

Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però. Giulia Stabile è nel team? Lo spero tanto però è davvero brava.

E sul suo momento magico (sia lavorativo che sentimentale tra le braccia di Tommaso Zorzi), Stanzani racconta:

Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso.