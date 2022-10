Nonostante non sia arrivata alcuna conferma, la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è ufficialmente giunta al capolinea. Il giudice di Drag Race Italia è stato beccato in discoteca mentre baciava un altro ragazzo.

Il video è stato prontamente diffuso online e commentato dai follower che hanno mostrato una certa delusione per la fine della loro storia d’amore nata poco tempo dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo Viviana Bazzani su TikTok (il video in apertura) ha commentato la rottura tra Zorzi e Stanzani parlando di una possibile sbandata del giovane ballerino che avrebbe messo in crisi il loro rapporto:

Si sono presi un periodo di riflessione: perché? Molti dicono che il giovane ballerino in realtà avesse avuto una piccola sbandata per un collega.

Ma perché non si era capito che non stavano più insieme, c’era bisogno del limone per capirlo #tzvip

— Giorgia🌸 (@Giorgia84_) October 23, 2022