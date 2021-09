Tommaso Zorzi questa sera sarà ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e sua sorella minore Gaia. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip verrà intervistato ma non dirà la sua in merito alle ultime dinamiche.

Tommaso Zorzi commenta Amedeo Goria al GF Vip

Tommy, tornato sui social dopo avere sventato un attacco hacker, ha chiarito il suo punto di vista nei confronti di Amedeo Goria e il suo “corteggiamento” fin troppo ingombrante nei confronti di Ainett Stephens:

Non entrerò nelle dinamiche del Grande Fratello anche perché alcune dinamiche mi fanno orrore tipo quelle di Amedeo che credo che vada eliminato o più semplicemente curato, non voglio fomentare un discorso brutto e che fa schifo.

Tommaso ha perfettamente ragione quando sostiene che andrebbe eliminato.

Non è stato bello quello che è accaduto anche perché Ainett era talmente in imbarazzo da restare “congelata” di fronte i suoi approcci e, quando finalmente ha preso coraggio, si è trovata di fronte un uomo che sembrava non aver capito un discorso che invece era più che chiaro.

Amedeo Goria sostiene anche che la produzione del GF Vip (compreso Signorini) sia contenta di questa faccenda e lo abbia quasi indirizzato in tal senso.

Il VIDEO con le parole di Tommaso Zorzi ti aspetta in apertura.

Il discorso di Ainett a Goria

Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così… e va bene… io ci sto al gioco, non è che… L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Questo dovevo dirti. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata.