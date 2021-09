Ainett Stephens ha perso la pazienza dicendo chiaramente ad Amedeo Goria di darsi una calmata. Queste ultime dinamiche però, non sarebbero state apprezzate dal giornalista che, sulla faccenda, ha tirato in ballo pure il Grande Fratello Vip in toto (Alfonso Signorini compreso).

Goria choc al GF Vip: “Signorini mi ha detto che lo sono contenti se…”

Secondo gli amici di Twitter, Amedeo Goria avrebbe riportato una indicazione precisa: “Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore, il corteggiatore. Infatti mi hanno messo a dormire con lei (Ainett, ndr) e quindi vogliono vedere, capisci?”.

Ditemi che non è vero.

“Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore, il corteggiatore. Infatti mi hanno messo a dormire con lei e quindi vogliono vedere, capisci?” MA IO NON HO PAROLE MA LA TESTA DEL CONDUTTORE DEVE SALTARE DOMANI SERA STESSA QUA SIAMO OLTRE #GFvip pic.twitter.com/cQdsanPe1g — BagnoTrash (@bagnotrash) September 19, 2021



Ma non finisce qui.

Goria ha proseguito: “Il Grande Fratello deve fare ascolti. Gli ascolti li fanno con i grattini miei e di Ainett, non li fanno con Raffaella che non dice mai niente”.

“Il grande fratello deve fare ascolti. Gli ascolti li fanno con i grattini miei e di Ainett, non li fanno con Raffaella che non dice mai niente” MA QUANTO FA SCHIFO QUESTO VECCHIO PORCO #GFvip — BagnoTrash (@bagnotrash) September 19, 2021

La fidanzata di Goria sbotta

Ed intanto la fidanzata di Goria ha nuovamente detto la sua puntando il dito contro le donne della Casa, vabbè.