Uscirà il 29 luglio “Flor de luna”, il nuovo singolo di Tommaso Stanzani, giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20. La canzone è stata scritta dallo stesso artista in collaborazione con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana).

Tommaso Stanzani incide una nuova canzone: “Flor de Luna” è il singolo in uscita il 29 luglio

“Flor de Luna” è una bachata latin pop, un’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna – racconta Tommaso Stanzani – Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito”.

Nato a Sant’Agata Bolognese, Tommaso Stanzani (classe 2002) inizia a muovere i suoi primi passi con i pattini a rotelle dimostrando subito le sue qualità di eccezionale pattinatore, sfoggiando una grande potenza fisica unita ad una raffinata classe ed eleganti movenze.

Pluricampione italiano ed europeo di pattinaggio ma da sempre attratto dall’espressione libera della danza, nel 2016 decide di voltare pagina, lasciando il pattinaggio per dedicarsi alla danza. Vince diverse borse di studio e sceglie di intraprendere il suo nuovo percorso artistico presso la Naima Academy e la Experience Dance Company con la quale partecipa alla prima edizione de “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Nel 2020 partecipa ai casting di ballo di Amici e viene scelto dalla Maestra Alessandra Celentano, arrivando fino alle puntate del serale. Per la sua naturale fisicità, grazia unita a potenza dei movimenti, presenza scenica, interpretazione, versatilità ed empatia, uscito dal programma, viene chiamato per entrare nel corpo di ballo di Battiti Live e poi partecipa al videoclip del brano “Stelle Cadenti” di Ermal Meta.

Nel 2021 ricopre anche il suo primo ruolo di attore nel cortometraggio “Passi di danza”, vincitore di diversi premi; partecipa ed insegna in diversi stage di danza moderna e contemporanea, eventi di beneficienza ed eventi di pattinaggio.

Durante il suo percorso ad Amici, Tommaso viene notato da Angelica Gismondo, danzatrice del Balletto di Milano e protagonista, in veste di prima ballerina, dei concerti del Maestro Andrea Bocelli. Inizia così una magica collaborazione che porta Tommaso ed Angelica a calcare alcuni dei palcoscenici internazionali più prestigiosi (Amsterdam, Praga, Tel Aviv, Kristiansan) al fianco del grande artista italiano e dei suoi ospiti.

Tommaso è un artista eclettico e versatile, che ama le sfide ed è sempre alla ricerca di nuovi progetti, per cui nel 2022 pubblica il suo primo singolo “Origami”, scritto da lui con Leonardo Lamacchia e Cristian Milani, che racconta di come possiamo uscire dai periodi bui, senza aver timore di chiedere aiuto a chi ci è più vicino.