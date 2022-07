Tommaso Stanzani, condividendo delle fotografie dolcissime in compagnia del nonno, ha salutato il suo amato nonno, morto in queste ore. Su Twitter, perché le polemiche sono sempre ninfa vitale per coloro che non hanno un granchè da fare, qualcuno ha attaccato l’atteggiamento di Tommaso Zorzi.

Lutto per Tommaso Stanzani: vergognosa polemica su Zorzi

“Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia. Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo”, scrive qualcuno su Twitter.

Pronta la replica, perfetta, di Tommaso Zorzi:

Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories.

Un abbraccio a Tommy Stanzani mentre sogno un mondo dove la gente smetta di giudicare, tanto superficialmente, i rapporti delle persone che non conosce (in realtà anche quelle che frequenta, sia chiaro).