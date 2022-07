Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live. Nel cast di ballerini, per il secondo anno consecutivo, abbiamo ritrovato Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20 che ha decisamente lasciato il segno.

Elisabetta Gregoraci “bacia” Tommaso Stanzani

In attesa di vedere le puntate di Battiti Live in onda anche su Italia 1, l’evento musicale dell’estate viene trasmesso in streaming su TeleNorba ed ha un numeroso seguito pure sui social.

La puntata di ieri è stata ricca di assoli con protagonista Tommy Stanzani e, dopo una coreografia con Elisabetta Gregoraci, proprio l’ex gieffina ha concluso con un dolcissimo bacio per il ballerino.

amo questa puntata letteralmente benedetta dai tuoi assoli #tommasostanzani

pic.twitter.com/bmJMsNGvQ3 — Marti ✨ (@gemini_as_fuck) July 3, 2022

La conduttrice parla di Battiti Live