Tommaso Stanzani, ospite di Verissimo insieme a Beppe Carletti, ha parlato anche della sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, conosciuto dopo la vittoria del Grande Fratello Vip dello scorso anno.

Gli ho detto che lo vedo anche come il mio migliore amico, perché lui è una persona con cui mi diverto e con cui mi confido. Adesso stiamo vivendo insieme a Milano. Poi, ovvio, ci sono dei momenti in cui si litiga un pochino, anche perché lui è pazzerello, però tutto sommato va bene.

L’amore tutto bene, abbiamo iniziato a convivere. Sta andando bene. Da quando è nato l’amore, noi siamo rimasti attaccati. Adesso stiamo iniziando a darci un po’ di spazi. Stiamo insieme perché ci divertiamo, non perché siamo gelosi di quello che fa l’altro. Gli ho detto anche una cosa un po’ da sfig*tino.

Devo tantissimo ad Amici e a Maria. Ogni volta colgo l’occasione per ringraziarla. Ho avuto la fortuna di arrivare un po’ prima rispetto a tanti altri che sono comunque bravissimi, anche più bravi di me. Ho avuto quella fortuna perché secondo me ci ho creduto veramente tanto.