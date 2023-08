Tomaso Trussardi e Dayane Mello: è questo il gossip destinato ad esplodere in questo bollente agosto 2023? A mettere la pulce nell’orecchio ci ha pensato TgCom24, che si domanda se l’ex di Michelle Hunziker, dopo l’addio dalla showgirl e conduttrice, non stia adesso flirtando con l’ex Vippona brasiliana.

Tomaso Trussardi dimentica Michelle Hunziker con Dayane Mello?

Diciamolo subito: i rumors finora emersi su Tomaso Trussardi e Dayane Mello altro non sarebbero che supposizioni nate da alcuni scatti postati sui social. L’imprenditore e l’ex Vippona sarebbero stati avvistati insieme durante un evento a Paestum in occasione del “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”. La modella brasiliana avrebbe inoltre condiviso anche delle foto in cui appare con Odino, il cane di Trussardi.

Proprio la grande vicinanza tra Tomaso e Dayane avrebbe sollevato qualche sospetto sulla natura della loro relazione, mentre in un’altra foto è lo stesso Trussardi a prendere in braccio Dayane nel backstage.

Proprio l’immagine in cui la modella brasiliana tiene in braccio il levriero di Trussardi, che Tomaso condivide con Michelle Hunziker, ha fatto sussultare gli amanti del gossip, che si sono chiesti se per caso non ci fosse dell’altro. Per il momento però entrambi si professano single e sui social non accennano ad alcuna frequentazione in corso. Ci penseranno i follower a scoprire presto cosa starebbe accadendo nel privato di entrambi.