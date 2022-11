Tiziano Ferro (non) perdona Fedez: le sue ultime dichiarazioni

Tiziano Ferro (non) perdona Fedez per il testo omofobo di una canzone: le sue ultime dichiarazioni

Tiziano Ferro, intervistato da Dagospia, ritorna sull’argomento legato a Fedez, accusato di “omofobia” per alcune barre presenti in una sua vecchia canzone dal titolo “Tutto il contrario”.

In quella canzone che data 2011, Fedez dice: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing / Ora che ha mangiato più würstel che crauti / Si era presentato in modo strano con Cristicchi / “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”.

Tiziano non ha mai nascosto il suo dolore nell’ascoltare quelle parole ed oggi, intervistato da Dagospia svela di avere perdonato Federico per quella leggerezza:

Io ho perdonato e vado avanti. Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza. E io parlo di me, di quello che ho subìto e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato. È facile invitare le persone a prendere un caffè. Io quando ho sbagliato, ho pagato. Per intero. Sempre. Per cui, io non faccio la giustizia per nessuno, ognuno si deve mettere a disposizione della giustizia. Io non sono uno dalle mezze misure. Quando e se offenderò qualcuno chiederò scusa, o ci rimetterò la faccia.

Tiziano, io ti amo moltissimo ma, dalle tue parole, non mi pare proprio che tu abbia perdonato Fedez.