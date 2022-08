Secondo il settimanale Oggi, Amadeus vorrebbe nuovamente Tiziano Ferro sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023. Fin qui tutto nella norma… tranne per un dettaglio: il ruolo che avrebbe il cantautore di Latina.

Tiziano Ferro a Sanremo 2023? Il ruolo che non ti aspetti

Ed infatti Tiziano Ferro potrebbe certamente tornare a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 non come ospite, bensì come cantante in gara. La notizia ha dell’incredibile e, qualora fosse confermata, Amadeus potrebbe portarsi a casa un vero colpaccio bomba.

“Tiziano Ferro potrebbe tornare a Sanremo 2023, questa volta in gara, dopo l’uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi. Sarebbe un altro colpaccio di Amadeus”, scrive l’informatissimo account Twitter Cinguetterai.

Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l’uscita del nuovo album prevista per novembre.

Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale #Oggi.

Sarebbe un altro colpaccio di Amadeus. pic.twitter.com/51EY6MwDI2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 18, 2022

Aspetto questo Festival più del Natale!

Cantanti Festival 2023, spuntano i primi nomi: da Annalisa a Tananai

Secondo Chi Magazine, sul palco potrebbero arrivare: Annalisa, Rocco Hunt, Al Bano e Tananai. Previsto pure Fedez – ovviamente non in gara – che sarà comunque presente per sostenere la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della serata di apertura e della finalissima.

Al fianco di Amadeus anche Gianni Morandi.

Secondo le prime indiscrezioni, il conduttore vorrebbe portare Britney Spears in Italia e sarebbe già in contatto con i suoi manager: ci riuscirà?