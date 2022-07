Natasha Martino al Grande Fratello Vip? Scorrendo i video di TikTok, almeno una volta tutti noi ci siamo imbattuti nel “tormentone”: “Vi faccio vedere cosa ha comprato stamattina mio padre per colazione”.

Lei è Natasha Martino, giovane tiktoker che si diverte a fare video con la sorella Jenny (“A Jenny non piace…”) ed ha anche un gemello (un po’ timido) di nome Salvatore.

La calabrese si è inventata un format semplicissimo quanto virale: raccontare ai follower cosa mangia a colazione, pranzo e cena insieme alla sua famiglia.

Natasha, con la sua genuinità, ha conquistato un grande numero di estimatori così come hater ai quali ha risposto sempre con enorme educazione difendendo i suoi fratelli a spada tratta.

Dite quello che volete ma, dopo il primo video non riuscirete più a smettere di guardarli!

Rispondendo alle domande su Instagram, qualcuno ha chiesto a Natasha se entrerebbe mai nella Casa del Grande Fratello Vip:

Non lo so… io penso che nella vita bisogna accettare nuove sfide. Per me andare in TV sarebbe una grande sfida!