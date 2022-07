Star degli anni Ottanta verso il GF Vip 7: “Colpo grosso” di Signorini!

Spunta un nuovo nome tra i candidati alla prossima e sempre più vicina edizione del GF Vip 7, in partenza – salvo cambi di programma – il prossimo 19 settembre. Si tratta di un vero e proprio divo degli anni Settanta e Ottanta nonché nome di punta del cabaret italiano di quel periodo: Umberto Smaila.

Umberto Smaila verso il GF Vip 7? Il gossip

A darne notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale attraverso le sue Instagram Stories ha diffuso l’indiscrezione dandola addirittura per certezza:

Confermato Umberto Smaila #GFVIP7.

Se così fosse, per Alfonso Signorini, padrone di casa del reality, sarebbe un vero e proprio “Colpo grosso”, per giocare un po’ con le parole. Ricordiamo infatti che Smaila tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta ebbe un periodo di grande notorietà proprio come conduttore del sex show cult Colpo grosso, andato in onda su Italia 7.

Precedentemente aveva fatto parte de I Gatti di Vicolo Miracolo che rappresentò il suo esordio in ambito artistico, negli anni Settanta.

Adesso, dunque, sarebbe pronto per una nuova avventura televisiva dopo l’esperienza come imprenditore, varcando la fatidica Porta Rossa.

Oltre a Umberto Smaila, tra i papabili nomi troviamo anche Antonino Spinalbese, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan.