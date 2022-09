Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati. La rottura tra la coppia amatissima di Uomini e Donne trova conferma nelle parole dell’ex tronista che, in un recente sfogo su Instagram ha ammesso tra le righe la fine del matrimonio con Di Carlo.

Teresa Cilia e Salvatore Di carlo erano convolati a nozze nel 2016 dopo essersi conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne ed aver superato la prova di Temptation Island. Un amore grande e destinato a durare nel tempo, ma che poi è naufragato lasciando entrambi in un mare di dolore.

Almeno è quanto trapela dalle parole di Teresa che su Instagram aveva postato un suo scatto suscitando qualche critica. La Cilia allora ha deciso di replicare con un sentito sfogo:

Ho letto tantissimi messaggi. Alcuni mi sono piaciuti un po’ meno, alcuni un po’ di più. L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, è che una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso. Io sono stata malissimo ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa. Detto questo, sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita siano altri, penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla e quindi sempre forza e coraggio. Bisogna sempre rialzarsi, i dispiaceri ci sono nella vita, ce li abbiamo tutti, non sono l’unica, però diamo il giusto peso alle cose.