Tentatori Temptation Island 2023, chi sono: nomi e profili Instagram

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2023? Lunedì 26 giugno si apriranno i battenti della nuova edizione con Filippo Bisciglia in onda su Canale 5: scopriamo nomi e profili di Instagram.

Tentatori Temptation Island, chi sono: nomi e Instagram

Tra i tentatori figurano Davide Schiavon (ex scelta di Giulia Quattrociocche durante Uomini e Donne) e Andrea della Cioppa (pure lui visto da Maria De Filippi).

Tra gli altri volti “noti” anche Cesare Puntiglia di Love Island Italia.

Profili Instagram

Cesare Puntiglia

Daniele Schiavon

Andrea della Cioppa

IN AGGIORNAMENTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡ANDREA DELLA CIOPPA ⚡ (@andreadella.c)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cesare Pontigia (@cesarepontigia)

Ci saranno 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercheranno di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti: tutti pronti per rivedere Tempation Island?

Le coppie protagoniste

Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort Is Morous Relais a sud della Sardegna. Qui le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.