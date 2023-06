La nuova edizione di Temptation Island sta per diventare realtà. Lunedì 26 giugno, a partire dalla prima serata, su Canale 5, Filippo Bisciglia sarà prontissimo a presentarci le sette coppie che partecipano all’esperimento.

Cachet Temptation Island, quanto guadagnano le coppie

Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dal debutto, Dagospia ha rivelato il presunto cachet delle coppie che partecipano al programma ideato da Maria De Filippi.

A quanto pare, le coppie di Temptation Island dovrebbero essere pagate tra i 1800 e i 2600 euro ciascuna per 21 giorni di permanenza all’interno del famoso resort situato in Sardegna.

Naturalmente, dopo la partecipazione a Temptation, per le coppie in gioco si apriranno le porte del mondo dello spettacolo con serate in discoteca ed eventi.

E se le coppie hanno questo cachet, Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha un altro tipo di guadagno che si aggira intorno ai 50mila euro.

Quest’anno, le coppie di Temptation Island sono sette: Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Mirko e Perla.

Da lunedì 26 giugno le conosceremo tutte.