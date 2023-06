“Arteria recisa e tendine lesionato”, ex di Temptation Island vivo per miracolo: dettagli dell’incidente e l’operazione – VIDEO

Bruttissimo incidente domestico per Ciavy, ex di Temptation Island in coppia con l’attuale fidanzata Valeria Liberati (dopo numerosi tira e molla al termine del reality show).

“Arteria recisa e tendine lesionato”, ex di Temptation Island vivo per miracolo

Cosa è accaduto a Ciavy? La brutta disavventura è stata raccontata proprio da Valeria Liberati, così come potete vedere nel video in apertura e chiusura del nostro articolo:

Scusate sono veramente sconvolta. Devo truccarmi, sono orribile. Ho praticamente i trucchi incastrati sotto il mobile del bagno. Perché in tutto ciò il bagno è ancora come lo avete visto nei video. Una vera e propria scena del crimine, ecco. Però con papà oggi pomeriggio andiamo a vedere un bagno, perché non possiamo stare così. E comunque rimuovere tutto quello che c’è.

Di seguito Valeria ha raccontato dell’operazione di Ciavy in quanto, con il crollo del mobile in bagno, l’ex di Temptation Island si è tagliato il polso:

Comunque l’operazione è andata bene. Gli hanno dovuto suturare un’arteria recisa, un tendine lesionato ecco. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato anche se non si direbbe, però poteva succedere altro, ecco. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento. Questa è stata una grande fortuna. Comunque sta bene, stiamo bene. Io giusto un po’ esaurita. Non ce la faccio più. Sono giorni che, credetemi, succede di tutto. Mi sta succedendo di tutto però bisogna essere sempre positivi. Positivi sempre, sempre!