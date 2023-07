Dopo l’edizione estiva, a quanto pare, Temptation Island avrà anche la sua stagione invernale così come anticipato in più occasioni anche Raffaella Mennoia, storica autrice del programma.

Temptation Island Winter, ecco chi potrebbe condurlo

“È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”, ha svelato Raffaella Mennoia tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni parlando di Temptation Island in inverno.

Secondo Dagospia Lorella Cuccarini potrebbe essere in pole position per condurre Temptation Island Winter: cosa ne pensate?

Il meccanismo del gioco

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidita’ dei loro sentimenti.

Narratore delle vicende di Temptation Island è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.