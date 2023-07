Chiusi i battenti sulla quinta puntata di Temptation Island 2023, l’ultima puntata in onda lunedì 31 luglio non può che caratterizzarsi da nuovi colpi di scena con i quali andrà a concludersi questa fortunatissima edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. L’appuntamento è come sempre nella prima serata di Canale 5: cosa accadrà nell’ultimo appuntamento? Ecco di seguito le prime anticipazioni.

Anticipazioni sesta e ultima puntata Temptation Island 2023 del 31 luglio

Lunedì 31 luglio andrà in scena la sesta nonché ultima puntata di Temptation Island che oltre che mostrarci la conclusione del viaggio per le due ultime coppie rimaste in gara, ci farà anche scoprire cosa è accaduto a distanza di un mese alle coppie uscite (insieme e non) dal reality di Canale 5.

A darci le prime croccantissime anticipazioni ci ha pensato il padrone di casa Filippo Bisciglia in chiusura del penultimo appuntamento:

Nell’ultimo appuntamento, le due coppie rimaste all’Is Morus Relais, arriveranno ad un confronto infuocatissimo. E sarà prima dello scadere dei 21 giorni.

Scopriremo quindi cosa ha spinto le due coppie ad uscire da Temptation Island prima del tempo ma dai filmati non mancheranno le tensioni, a partire dal fidanzato di Vittoria, Daniele, che non mancherà di lanciare sedie fuori dal Pinnettu, presumibilmente dopo aver visto dei video non particolarmente piacevoli.

Scopriremo poi cosa sarà accaduto a tutte le coppie che hanno preso parte all’edizione di Temptation, una volta rientrate a casa, a distanza di un mese: avranno confermato le decisioni prese al falò di confronto?