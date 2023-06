Temptation Island sta per tornare in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Filippo Bisciglia è pronto ad “interrogare” le coppie in crisi davanti al falò scottanti e “scricchiolanti”. Nel frattempo, pare che un ex concorrente del Grande Fratello Vip sia stato silurato.

Temptation Island, registrazioni iniziate: salta ex del GF Vip

Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe dovuto partire in direzione Sardegna per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island in partenza dalla fine di giugno su Canale 5.

Tuttavia, oltre all’indiscrezione sull’ipotetica fidanzata, pare che Gianluca Costantino sia stato “depennato” dalla redazione del programma proprio come rivela Alessandro Rosica (Investigatore Social) su Instagram:

L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo secondo da Temptation. Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato oggi le registrazioni, lui è stato fatto fuori dal cast tentatori. La causa emersa da dietro le quinte?!? Aver spoilerato la sua entrata. Zero tolleranza dagli autori.

La prima puntata di Temptation dovrebbe andare in onda il prossimo 26 giugno e, proprio oggi, sono iniziate le registrazioni.

