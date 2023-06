La nuova edizione di Temptation Island tornerà in pista il prossimo 26 giugno. In attesa di scoprire quali coppie delizieranno con degli indiscutibili siparietti trash, Amedeo Venza e Deianira ci regalano uno scoop che cammina a braccetto con il Grande Fratello Vip.

A quanto pare Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, sarà uno dei tentatori del programma estivo di Canale 5. Tuttavia, proprio il buon Venza ha ricevuto una segnalazione: il personal trainer sarebbe fidanzato.

Come andrà a finire a questo punto?

Intervistato da Silvia Toffanin, Filippo Bisciglia ha raccontato un retroscena su Temptation Island, svelando di aver fatto qualcosa per il suo aspetto fisico:

Sono tanto emozionato. Più che altro mi è mancato lo scorso anno. Ho sentito il calore del pubblico, delle persone per strada, quando le incontravo mi chiedevano sempre “dove siete, ci mancate, tornate al più presto”. Siamo pronti a tornare. Mi sono anche messo a dieta. Stavo sopra i sette chili. Siamo carichissimi! Non vediamo l’ora di tornare!

Per quanto sia bello il montaggio, per come vengono raccontate le storie, alla fine rimani appeso. Vuoi sempre sapere come andrà a finire. Insomma è una fiction!