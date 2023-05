Filippo Bisciglia è super pronto per condurre nuovamente Temptation Island. La nuova edizione del reality show prenderà il via dal prossimo 26 giugno su Canale 5.

Intervistato da Silvia Toffanin, Bisciglia ha svelato un retroscena su Temptation Island, svelando di aver fatto qualcosa per il suo aspetto fisico:

Sono tanto emozionato. Più che altro mi è mancato lo scorso anno. Ho sentito il calore del pubblico, delle persone per strada, quando le incontravo mi chiedevano sempre “dove siete, ci mancate, tornate al più presto”. Siamo pronti a tornare. Mi sono anche messo a dieta. Stavo sopra i sette chili. Siamo carichissimi! Non vediamo l’ora di tornare!

Per quanto sia bello il montaggio, per come vengono raccontate le storie, alla fine rimani appeso. Vuoi sempre sapere come andrà a finire. Insomma è una fiction!