Nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 troviamo anche Pamela Camassa, modella, conduttrice e cantante fidanzata da molti anni con Filippo Bisciglia, il re indiscusso di Temptation Island.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno ancora insieme? Il consiglio

Recentemente intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, proprio la Camassa ha svelato qual è stata la reazione di Filippo Bisciglia in merito alla sua partecipazione:

Filippo è una grande spalla ed è contento che vada all’Isola, sa che io sono selvaggia, non amo truccarmi, non vado sempre dal parrucchiere. Lui mi appoggia. Il matrimonio? Non lo sogno, è come se fossimo già sposati. Mi piacerebbe di più la festa, la celebrazione dell’amore. Però non è un’esigenza che ho.

E per quanto riguarda ciò che si aspetta dal programma, ha aggiunto:

Manca veramente poco, sono in preparazione soprattutto mentale, perché non so cosa succederà, ma più si avvicina la partenza e un po’ di agitazione c’è. Parto super carica, con l’appoggio delle persone che mi amano e parto con una consapevolezza diversa rispetto a qualche anno fa. Festeggerò i 39 anni all’Isola e sarà un compleanno diverso che mi ricorderò tutta la vita. Chi l’avrebbe mai detto che un giorno mi sarei lanciata da l’elicottero?

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.