Isola dei Famosi 2023, chi è Helena Prestes? La modella è ufficialmente una concorrente della nuova edizione del reality show in partenza su Canale 5 con Ilary Blasi: scopriamo tutto quello che sappiamo.

Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023, Nikita ospite in studio?

Le strategie non la spaventano, la forza fisica, invece, non le manca: Helena Prestes è la nuova naufraga ufficiale dell‘Isola dei Famosi pronta a sorprendere il pubblico.

Atletica, solare e grande amante della natura, chissà se porterà anche la sua più grande passione sulle spiagge di Cayo Cochinos: lo yoga.

Conosciuta in TV per aver partecipato a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon, gli estimatori del Grande Fratello Vip sperano di poter ritrovare la vincitrice della settima edizione del reality nello studio per fare il tifo per la sua amica: ci riserveranno delle sorprese?

Non ci resta che scoprirlo insieme ad altre novità: da lunedì 17 aprile, in prima serata, su Canale 5.

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.