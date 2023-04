Dopo un anno di pausa, Temptation Island si prepara a tornare. Il programma estivo di Canale 5 dovrebbe tornare proprio nella prossima stagione calda 2023. Secondo le indiscrezioni dovrebbe andare in onda sul piccolo schermo nei mesi di giugno e luglio prossimi. Ma cosa si sa ad oggi?

Temptation Island 2023: attesa per la nuova edizione

Ad oggi non si conosce ancora la data esatta di messa in onda della nuova edizione di Temptation Island 2023 ma su Canale 5 è già in rotazione lo spot sulle note della sigla cult del programma, Love the way you lie. Filippo Bisciglia è pronto a tornare nel suo tradizionale ruolo di conduttore.

Sarà proprio Bisciglia a tenere le redini delle varie storie d’amore con protagoniste le coppie che si metteranno alla prova, separate, vivendo con tentatori e tentatrici nel celebre villaggio turistico di Is Morus Relais, in Sardegna.

A fornire ulteriori dettagli sulla prossima edizione di Temptation Island, in attesa di conoscere le coppie protagoniste, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere non solo quando si svolgeranno le registrazioni ma ha anche svelato i casting in corso per la scelta dei tentatori.