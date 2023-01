Nikita Pelizon come Antonella Fiordelisi: cosa collega le due Vippone? Proprio qualche giorno vi abbiamo stuzzicato la memoria proponendovi il passato televisivo della ex (?) di Donnamaria. Antonella infatti, qualche tempo fa aveva preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice.

Nikita Pelizon partecipò a Temptation Island: ecco chi affascinò

Prima ancora però, la Fiordelisi aveva partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Ed ecco che torniamo a parlare di Nikita Pelizon. Anche quest’ultima, infatti, ha preso parte al medesimo programma di Canale 5.

Se però Antonella aveva preso parte all’edizione 2017, la Pelizon ha invece partecipato nell’edizione successiva. Ma cosa ricordiamo della sua partecipazione in qualità di single?

Nel suo ruolo di tentatrice la bella triestina colpì in particolar modo un partecipante dell’epoca. Si trattava di un volto molto discusso del trono over di Uomini e Donne, ovvero Riccardo Guarnieri. All’epoca il cavaliere partecipava in coppia con Ida Platano e proprio la presenza di Nikita fece molto infastidire l’ex dama, oggi fidanzata dopo la turbolenta relazione con Riccardo.

La bionda tentatrice con il suo fascino non passò inosservata agli occhi di Riccardo che si lasciò andare ad un commento: “Nikita scusa ma mi cade l’occhio”. Le sue parole tuttavia fecero arrabbiare Ida la cui relazione già all’epoca era già in crisi.

E voi ricordavate questo passaggio televisivo della Vippona, all’epoca 24enne, prima della sua partecipazione a Ex on the beach come ex di Matteo Diamante?