Antonella Fiordelisi continua ad essere, nel bene o nel male, una protagonista di questo Grande Fratello Vip. La sua storia con Edoardo Donnamaria, ormai naufragata (per il momento), sta facendo molto discutere. Il Capodanno per l’influencer è stato tutt’altro che piacevole ed anzi all’insegna di lacrime e rancori. Nel frattempo i colleghi di Novella 2000 sono tornati indietro con la mente di qualche anno, rammentando la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Antonella Fiordelisi partecipò a Uomini e Donne: ecco chi corteggiava

Sapevate che Antonella Fiordelisi, molto prima di accedere alla spiatissima Casa del GF Vip ha cercato l’amore nel programma di Maria De Filippi? Proprio così: la bella schermitrice nel 2017 ha preso parte al dating show Uomini e Donne nei panni della corteggiatrice. All’epoca la Fiordelisi aveva da poco concluso la sua esperienza in qualità di single a Temptation Island quando scese per corteggiare l’allora tronista Mattia Marciano.

Anche in quel caso però, la sua presenza a Uomini e Donne fu oggetto di polemica dal momento che venne fuori che lei e il tronista si conoscevano già da prima. La notizia non potè che infastidire l’opinionista Tina Cipollari, che ovviamente indirizzò molte critiche alla giovane corteggiatrice.

Nel corso degli anni, tuttavia, le partecipazioni di Antonella in varie trasmissioni Mediaset sono state svariate: da Temptation passando per Uomini e Donne, La Domenica Sportiva e poi ancora i due programmi ormai chiusi di Barbara d’Urso – Domenica Live e Live non è la d’Urso -, Avanti un altro, Caduta Libera e Scherzi a Parte.