Televoto flash al GF vip dopo il caso Bellavia: l’ipotesi prima della puntata

Stasera, lunedì 3 ottobre 2022, andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip e sarà dato ampio spazio all’abbandono di Marco Bellavia, costretto a ritirarsi anche per la mancanza di aiuto ricevuta in Casa dagli altri concorrenti.

Televoto flash al GF vip dopo il caso Bellavia? L’ipotesi

Secondo Amedeo Venza si potrebbe aprire uno scenario interessante legato ad un possibile televoto flash dove sarà chiamato in causa proprio il pubblico da casa (finalmente una bella notizia):

Sembrerebbe che il Grande Fratello stia valutando la possibilità di aprire un televoto flash e far decidere al pubblico chi deve lasciare il programma! Siete pronti?



Le “sorti” di questo GF Vip nelle nostre mani? Ecco un piccolo spoiler della prossima inquadratura della Casa:

Cosa hanno detto i concorrenti del Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini:

Mi ha toccata. Per me hai già sbagliato troppo e ti meriti di essere bullizzato, te lo meriti, poverino il cazz*!

È proprio stupido e fa anche battute di merd*.

Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro.

Elenoire Ferruzzi:

Sei proprio scemo. No, ignorante, che è peggio. Stai là, vai alla neurodeliri.

Marco è solo un disadattato.

Carolina Marconi:

Entri nel patetico. Tu sei patetico.

Giovanni Ciacci:

Puoi evitarmi per favore? Grazie! Più mi stai lontano meglio è, grazie.

Uno che dice una cosa del genere in confessionale non merita tenerezza. E’ esaurito? Cazz* suoi!

Ti devi vergognare!

Ma non può entrare con gli psicofarmaci qui dentro. Ma siamo pazzi?

Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni.

Charlie Gnocchi:

Non me ne frega un cazz*, vai a fare in cul*. Cosa siamo degli psicoanalisti? Ma allora vai in ospedale!

Gegia:

Non me ne frega niente, stai zitto oggi, stai zitto!

Secondo me è matto, è malato!

Patrizia Rossetti:

Allora sei proprio ignorante. Se c’hai dei problemi allora stai a casa tua, non è che vieni qua a fare psicoanalisi gratis!

Non lo so se sta male, se fa finta, boh non è ho idea.

Wilma Goich:

Sei la causa dei tuoi mali.

Amaurys Perez

Sta recitando!

Sara Manfuso

La casa del Grande Fratello Vip non è un posto in cui curarsi.

