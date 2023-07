Niente da fare per Cristina Scuccia. L’ex suora e concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 non parteciperà a Tale e Quale Show per via di alcuni accordi saltati con la Rai, così come riferisce in anteprima TVBlog.

Tale e Quale Show, Cristina Scuccia fuori: al suo posto una ex del GF Vip

Cristina Scuccia, fra gli annunciati concorrenti del cast di Tale e quale show 2023 non farà parte del varietà di Rai1. Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali.

Al posto della Scuccia ci sarà un altro volto dal Grande Fratello Vip:

Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo. Cantante di grido, sulla breccia dell’onda fin dagli anni ottanta, Jo Squillo ha percorso i perigliosi mari televisivi in lungo e in largo. La ricordiamo co-conduttrice del Grande gioco dell’oca su Rai2, ma anche concorrente nella Fattoria e più recentemente all’Isola dei famosi e al Grande fratello vip. L’ultima sua esperienza televisiva è stata nella seconda edizione di Back to school su Italia 1.

“Le trappole dell’Isola dei Famosi”, Cristina Scuccia svela un retroscena: “cosa facevano gli altri concorrenti”https://t.co/5ZiMP4CIPC#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 26, 2023