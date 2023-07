Cristina Scuccia, tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha parlato della sua esperienza con il reality show, svelando qualche retroscena che potrebbe (senza dubbio) interessarvi.

È un’esperienza dura a livello mentale e a livello fisico, perché provi la fame e sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevi un sacco di tempo a disposizione, ma non avevi nessun elemento per impiegarlo se non raccogliendo la legna, guardando il fuoco e gettandosi in acqua ogni tanto.

Era difficile, due mesi così è stata tosta. In più c’è la convivenza con persone con le quali non sei abituato a vivere. Se sei una persona che ha bisogno dei suoi spazi, si soffre. Io su questo ho sofferto. È un’esperienza abbastanza introspettiva, perché stai tanto tempo da solo con te stesso e hai modo di riflettere e di pensare a tante cose della tua vita. La fatica maggiore però era impiegare il tempo.