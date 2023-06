Helena Prestes è stata una delle naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. La modella brasiliana ha visto sfumare la possibilità di vincere. Una volta tornata alla sua vita normale si è raccontata in una intervista a Turchesando, il programma Turchese Baracchi, le cui parole sono state riprese dalle colleghe di IsaeChia.it.

All’Isola, Helena Prestes ha vissuto un’esperienza in solitaria, dal momento che la gran parte dei naufraghi le ha dato contro. “Non sono la ragazza che ha litigato con tutti. Diciamo che tutti litigavano con me”, ha commentato, sostenendo che per qualcuno, mettersela contro, sia stata una strategia. Tra questi anche Marco Mazzoli, il vincitore dell’edizione:

Oggi sono usciti tanti articoli. Marco è stato mio vero amico. Anche se ha giocato pure lui, lui per me c’era. Lui ha capito che io mi nascondo, che prendo i miei dolori e me ne vado.

Sulla Camassa, Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero ha invece detto:

Pamela Camassa ha problemi con me, non voleva conoscermi. Però coerente, ha portato dall’inizio alla fine la stessa idea. Invece Cristina no.

Cristina è la prima sul podio delle false. Ho pensato di andare avanti e di non rispondere di non difendere. Diceva cose forti, le auguro che la gente la capisca. È piena di energia, è rock’n’roll dentro. Ma non voglio parlare troppo di lei. Non voglio che lei pensi… già vedo la frase nella sua testa: “vuole fare la fama…” ecc. Ma non è un giudizio. Dico quello che penso. Dopo Cristina c’è Andrea. Vedevo in lui un papà, mi fidavo tanto. Lui mi diceva di fidarmi di lui. Mi ha deluso. Dopo ho capito che non era forte fisicamente voleva mangiare viva qualsiasi persona pur di arrivare in finale.