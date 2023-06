Durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2023, che ha chiuso i battenti con la vittoria di Marco Mazzoli, uno dei momenti che ha scatenato un certo chiacchiericcio è stato il presunto avvicinamento tra Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato: cosa c’è stato davvero tra i due naufraghi?

Era stato proprio Sainato a confidare all’amica Helena un certo avvicinamento tra lui e Cristina Scuccia. A distanza di qualche settimana, a riparlarne è ancora l’ex naufrago intervistato dagli amici di Biccy.it, ai quali ha spiegato:

È vero, le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere. Appena arrivava la telecamera cambiava discorso e diventava fredda (o addirittura andava via), mi diceva che essendo che si era svestita recentemente dai panni da suora, anche se avrebbe voluto una storia d’amore, non l’avrebbe mai iniziata davanti le telecamere. Quindi ci siamo accordati che saremmo andati a cena una volta fuori, non so se sinceramente accadrà più… E poi lei disse a me che era single. Dopo due settimane invece ha iniziato a dire che è impegnata con questa persona fuori di cui non vuole dare info. Esisterà veramente? Boh.